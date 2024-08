Vida Urbana Umidade do ar pode chegar a 12% no Tocantins e dois alertas são emitidos pelo Inmet Além dos problemas de saúde, o clima seco também pode causar incêndios florestais. Um dos alertas vale para toda a tarde de sexta-feira (2)

Com o período de estiagem um problema bastante conhecido pelos tocantinenses volta a ganhar força no estado: o clima seco. Nesta sexta-feira (2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertar de baixa umidade do ar para o estado. A umidade do ar pode ficar abaixo do 30%, em alguns lugares podendo chegar a 12% - comparado a clima de deserto. Um dos...