Vida Urbana Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas após colisão entre ônibus e camionete na BR-153 Após a colisão veículos pararam fora da pista que precisou ser interditada para o resgate e liberada em seguida

Um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado, 26, na BR-153, região sul do estado, envolveu um ônibus do transporte interestadual de passageiros e uma camionete. Uma pessoa a bordo do veículo pequeno morreu e outras ficaram feridas. Equipes de socorro da concessionária Ecovias do Araguaia atenderam a ocorrência por volta de 1h no km 713 da rod...