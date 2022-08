Vida Urbana Uma pessoa morre e 21 são presas em operação da Polícia Civil contra facção do MA suspeita de crimes Policiais cumpriram um total de 43 mandados em Augustinópolis e duas cidades do Maranhão

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) deflagrou na manhã desta segunda-feira, 15, a Operação Absterge com o objetivo de desarticular uma facção criminosa do Maranhão (MA) suspeita de praticar homicídios, tráfico de drogas, tortura, destruição de cadáver em Augustinópolis, norte do estado. Um dos suspeitos foi morto em confronto com a polícia. Policiais civis cumpri...