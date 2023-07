Na manhã desta quinta-feira, 13, dois homens, de 28 e 24 anos, e uma mulher, não identificada, foram presos durante uma operação da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores de Palmas (DERFRVA), por roubo na região sul da Capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito de 28 anos era investigado por um roubo a uma residência que ocorreu em abril deste ano, em que o suspeito havia levado objetos, dinheiro e uma moto que estava na casa.

Já o casal, estava sendo investigado pelo roubo a uma residência ocorrido no ano passado, também na região sul da capital.

Ainda segundo a SSP, uma das vítimas do roubo em sua residência reconheceu o suspeito de 24 anos como autor do crime. A mulher presa também é apontada como autora por ter fornecido a conta bancária para receber o produto do roubo via pix, segundo divulgou a Polícia Civil.

A polícia encontrou todos os objetos roubados das residências e a moto das vítimas.

Conforme o delegado da DERFRVA, Ronan Almeida, “Tanto os dois homens quanto a mulher responderão pelo crime de roubo. Em ambos, a pena prevista ultrapassa os quatro anos de reclusão”, afirmou o delegado da DERFRVA, Ronan Almeida, via assessoria de imprensa.