Uma morte e mais 302 novos casos de Covid-19 registrados; Tocantins tem quase 4 mil mortos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou nesta quinta-feira, 9 de dezembro, mais 302 novos casos confirmados para Covid-19 e uma morte decorrente da doença, que já afetou 234.113 pessoas no Estado. Deste total, o número de mortos chega a 3.927, incluindo a de um hipertenso de 78, morador de Tocantinópolis, que morreu no dia 26 de novembro, no Hospital Dom O...