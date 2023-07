Um acidente ocorrido na noite de sábado, 22, na BR-153, entre Colinas do Tocantins e Brasilândia deixou três pessoas feridas, entre elas, uma criança de 9 anos. As três vítimas estavam em uma motocicleta no momento do acidente do tipo batida lateral.

O Corpo de Bombeiros Militar e equipes da Polícia Rodoviária Federal fizeram o atendimento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no carro, um Renault Kwid Zen, de cor bege, com placa de Colinas, estavam o condutor de 60 anos e uma passageira, de 52 anos.

Na motocicleta, Honda NXR 150 bros, de cor vermelha, também com placa de Colinas, estavam o piloto de 56 anos, a carona de 33 anos e a criança de 9 anos.

As três vítimas estavam deitadas no chão quando os bombeiros chegaram. A criança estava inconsciente e apresentava esmagamento da perna esquerda. O homem estava inconsciente e com suspeita de fratura do braço esquerdo e nas duas pernas. A mulher teve trauma aberto no rosto e suspeita de fratura.

Os três foram socorridos e levados para o Hospital de Colinas.