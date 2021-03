Vida Urbana Um motosserra foi apreendido e duas pessoas autuadas em Palmas por crime ambiental Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas lavrou três autos de infração, totalizando R$ 4 mil em multas

Um motosserra foi apreendido e dois homens foram autuados, na tarde do último sábado, 13, por cortar três árvores em uma Área de Preservação Permanente (APP), localizada entre os setores Flamboyant I e II, região Sul da Capital. De acordo com a Prefeitura de Palmas, a fiscalização autuou os homens com multas que totalizaram R$ 4 mil, sendo um auto no val...