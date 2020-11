Vida Urbana Um dia após visita de Bolsonaro, curto circuito provoca explosões em rede no Amapá Apavorados, alguns moradores filmaram as explosões na rede elétrica e postaram os vídeos nas redes sociais, relatando medo de que elas pudessem provocar incêndios

Nem 20 dias depois de um apagão que atingiu 14 das 16 cidades do Amapá, deixando 90% da população do estado no escuro, um trecho da zona norte de Macapá ficou novamente sem energia na noite do último domingo (22), após um curto circuito na rede elétrica de alta tensão provocar explosões em série. O curto circuito aconteceu um dia depois da visita do presidente Jair B...