Vida Urbana Um ano depois do primeiro caso de Covid, Tocantins chega a 1326 infectados em dia com mais 20 mortes Doença já tirou a vida de 1.755 pessoas no Estado desde o dia 18 de março de 2021

Nesta quinta-feira, 18 de março, um ano após a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Tocantins, o Estado registra um número assustador: 1.326 novos casos do novo coronavírus, sendo 248 das últimas 24h, o restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data desta quarta-feira, 17. No Tocantins a doença já tirou a vida...