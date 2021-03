Vida Urbana Ulisses Franklin Carvalho é eleito diretor do Câmpus da Unitins em Palmas Instituição realizou pela primeira vez o pleito para o cargo de direção

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) apurou nesta quinta-feira, 11, os votos da eleição para o cargo de Diretor do Câmpus Palmas, realizada na quarta-feira, 10. Na primeira eleição que a instituição de ensino realizou para o caro, o servidor Ulisses Franklin Carvalho da Cunha foi eleito com 68,36% (Discentes 120 votos, Docentes 10 votos e Técnicos-administrativo 1...