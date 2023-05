As inscrições para o processo seletivo 2023/1 que oferta 160 vagas no novo curso de graduação em Medicina no Centro Universitário Luterano de Palmas (Ulbra) situado à avenida Teotônio Segurado, quadra 1.501 sul, em Palmas, terminam às 20h desta sexta-feira, 5.

O edital publicado na segunda-feira, 1°, informa que o critério para seleção de ingresso de novos alunos ao curso, será exclusivamente o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A Rede Ulbra de Educação havia anunciado em seu site, nesta semana, a abertura de seis novas faculdades de Medicina nas regiões Norte e Sul do país.

Além de Palmas, são ofertadas vagas em cada um dos cinco municípios-sede dos novos cursos: Porto Alegre, Gravataí, São Jerônimo (no Rio Grande do Sul), Manaus (AM), e Santarém (PA).

Os candidatos concorrerão às 160 vagas disponíveis a partir da análise do Boletim Individual de Resultados do Enem vinculado a um dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022.

O curso de Bacharelado em Medicina será ofertado em turno integral. A inscrição deve ser feita exclusivamente via Internet e custa R$ 250.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data do vencimento do boleto. Não será aceita outra forma de pagamento e nem a quitação após o vencimento indicado no boleto bancário. Se o pagamento da taxa de inscrição for por agendamento, a data de efetivação não poderá ultrapassar a data do vencimento do boleto.

Ainda segundo o edital, a nota do candidato no processo seletivo será o resultado da média simples calculada a partir das notas (objetivas e de redação) obtidas nas provas do Enem.

Datas importantes

2/5 -- Início das inscrições dos candidatos

5/5 -- Prazo final para inscrições dos candidatos

9/5 -- Divulgação da homologação das inscrições

10/5 -- Prazo para recursos

11/5 -- Divulgação final da homologação das inscrições

12/5 -- Divulgação dos candidatos classificados e suplentes

15 a 18/5 -- Matrículas dos aprovados

19/5 -- Chamamento de suplentes, se houver disponibilidade de vagas

22/5 -- Início das aulas

Sobre o curso

De acordo com a Ulbra, o curso proporciona formação humanística por meio de cenários práticos em hospitais conveniados, redes de atenção psicossocial, unidades básicas de saúde, ambulatórios e pronto atendimentos conveniados pelo SUS.

O médico egresso tem uma formação generalista em saúde, com pensamento reflexivo, crítico e humanístico, além de estar preocupado com o paciente em seu conceito mais amplo, que inclui a família e a comunidade.