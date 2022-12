Vida Urbana UFT retoma uso obrigatório de máscara a partir de segunda-feira, 5 Decisão é baseada nas recomendações do Comitê Extraordinário Covid-19 da UFT, após aumento no registro de casos confirmados

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da portaria nº 1.475, retoma a partir da segunda-feira, 5, o uso obrigatório de máscara em salas de aulas e ambientes fechados da universidade devido ao aumento no registro de casos confirmados pela Covid-19. A portaria também sugere que “pessoas com sintomas gripais realizem a testagem e em caso de positividade perman...