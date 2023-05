A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou edital que oferta 33 vagas para início imediato e seis para formação de cadastro de reserva em sete municípios do Tocantins.

Segundo o edital, a contratação de professores substitutos é para 25 cursos nas cidades de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

A taxa única de inscrição custa R$ 120. Os interessados devem efetuar a inscrição pelo site da Comissão Permanente de Seleção (Copese) que se inicia a partir de segunda-feira, 29, com datas que variam de acordo com a titulação das vagas.

Poderão pleitear isenção da taxa de inscrição os candidatos que preencherem os seguintes requisitos: estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico, e for membro de família de baixa renda, aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.

A solicitação de inscrição deve ser realizada exclusivamente no horário entre as 10 horas do primeiro dia de inscrição até às 23h59min do último dia de inscrição.

Os salários variam de acordo com a carga horária e a titulação. As vagas de 20 horas de trabalho têm salários de R$ 2.437,59 a R$ 3.839,21. Para 40 horas, as remunerações são de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02.

As documentações devem ser enviadas por e-mail para a coordenação do curso pretendido.

Os resultados do processo seletivo serão publicados em lista única, com a pontuação dos candidatos e as suas classificações, observada a reserva de vagas às pessoas com deficiência.

A Divulgação do resultado provisório está prevista para ocorrer no dia 4 de julho.