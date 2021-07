Vida Urbana UFT publica edital com 14 vagas para professor substituto para 2021/3 Inscrições começam nesta sexta-feira, 23

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou o Edital de Abertura nº 035/2021 para seleção de 14 professores substitutos. O processo seletivo é simplificado e as inscrições começam na próxima sexta-feira, 23, e as vagas são para atuação no semestre letivo de 2021/3. Conforme a UFT, são sete vagas e sete cadastros de reserva para professor substituto. ...