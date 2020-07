Vida Urbana UFT oferta 630 vagas para cursos de música, física, química e matemática e inscrições estão abertas São programas da Universidade Aberta do Brasil ofertados via Diretoria de Tecnologias Educacionais em 12 polos

Começou nesta quarta-feira, 15, o prazo para as inscrições em 630 vagas para os cursos de graduação em licenciatura de Música, Física e Química e Matemática ofertados pela Diretoria de Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O edital está publicado no site da Coordenação Permanente de Seleção (Copese) e as inscrições seguem até o d...