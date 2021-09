Vida Urbana UFT oferta 120 vagas para cursinho pré-vestibular Inscrições serão abertas na próxima quarta-feira e seguem até o dia 5 de outubro

Estão abertas as inscrições para os alunos interessados em participar das aulas do Programa de Acesso Democrático à Universidade (Padu) - Cursinho Pré-Vestibular da Universidade Federal do Tocantins. Serão ofertadas 120 vagas, que vão englobar todas as escolas da rede estadual de Palmas. As inscrições estarão abertas entre os dias 29 de setembro a 05 de outubro. Os int...