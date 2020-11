Vida Urbana UFT oferece 929 vagas para ingresso na graduação em seleção complementar Vagas são distribuídas em 40 cursos e em seis câmpus

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou 929 vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Vestibular pelo Processo Seletivo Complementar (PSC) 2020/2. O edital está disponível a parte desta terça-feira, 17, e as inscrições começam na próxima sexta-feira, 20. As vagas são para ingresso em cursos de graduação no 2º semestre de 2020 sendo distribuídas em 40 cursos e em seis câmpus, apenas Tocantinópolis não pa...