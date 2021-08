Vida Urbana UFT matrícula aprovados na 1ª chamada da lista de espera do Sisu 2021/2 Ato deve ser realizado online nesta segunda e terça-feira

Começa nesta segunda-feira, 30, e segue até a terça-feira, 31, o período de matrícula eletrônica da 1ª Chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021/2 da Universidade Federal do Tocantins (UFT). A primeira chamada e a lista com a classificação geral da manifestação de interesse na lista de espera no sistema UFT estão disponíveis aqui...