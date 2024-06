Para desafogar o trânsito na entrada e saída do portão que dá acesso à Universidade Federal do Tocantins, uma obra de duplicação está sendo realizada. O custo é de R$ 494.777,69, valor financiado por recursos federais.

A obra, que teve início em 22 de janeiro deste ano, estava inicialmente prevista para ser concluída em 90 dias. No entanto, devido às chuvas intensas durante o período, o prazo foi estendido, e a nova data de conclusão está marcada para 22 de julho de 2024, conforme relata Joel Soares, servidor público federal e engenheiro responsável pela fiscalização e execução da obra.

Joel destaca a importância do projeto para a comunidade acadêmica e a população em geral. "A antiga entrada causava muitos transtornos, e a urbanização envolvida na duplicação vai melhorar significativamente a acessibilidade e a mobilidade dos usuários", afirmou.

O engenheiro acrescenta que a obra inclui a construção de ciclovias, faixas para pedestres, calçadas acessíveis, iluminação adequada e arborização, proporcionando mais segurança e conforto para todos.

Soares enfatiza que um dos desafios para dar continuidade a obra era garantir que não houvesse interrupções no acesso ao campus durante a execução da obra.

"Tivemos que obter aprovação do projeto nos órgãos de controle e fiscalização do município para assegurar que a obra atendesse a todos os requisitos legais e técnicos", explicou.

A duplicação da NS 15, uma via importante que dá acesso ao campus, era um fator determinante para a decisão de iniciar o projeto.

"O fluxo de veículos pesados na NS 15, combinado com o acesso ao campus, causaria transtornos e um estrangulamento no trânsito, prejudicando a mobilidade tanto no campus quanto no anel viário", acrescentou.

A nova via de acesso à universidade já estava nos planos da UFT há algum tempo, principalmente devido ao crescimento dos cursos oferecidos pela universidade e ao aumento do número de usuários.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento