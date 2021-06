Vida Urbana UFT inscreve para estudantes em situação de vulnerabilidade para concessão de auxílio financeiro Serão selecionados 600 alunos dos cursos de graduação presencial poderem adquirir notebooks ou tablets e participarem das atividades do ensino remoto ou híbrido

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com as inscrições abertas para um novo edital de bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprarem notebooks ou tablets. Esse certame visa auxiliar os estudantes com a concessão de auxílio financeiro para garantir a participação das atividades acadêmicas desenvolvidas por ensino remoto ou híbrido, d...