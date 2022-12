Vida Urbana UFT está com seleção aberta para docentes no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente Processos de credenciamento abrangem duas categorias: docentes permanentes e docentes jovens doutores; inscrições seguem até 17 de fevereiro de 2023

Estão abertas as inscrições para docentes no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Os processos de credenciamento de novos docentes abrangem duas categorias: docentes permanentes e docentes jovens doutores. O programa, que tem cursos de mestrado e doutorado, está com dois editais abertos, com total de 10 vagas. A...