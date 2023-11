Redação Jornal do Tocantins

Estão abertas as inscrições para o mestrado em Agroenergia Digital da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O curso é presencial e gratuito. Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas, duas delas destinadas para cotas de ações afirmativas (negros, pardos, indígenas, quilomboloas ou portadores de necessidades especiais).

Segundo o edital, os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de novembro pela internet.

A área de concentração, agroenergia, engloba pesquisas que visam subsidiar o desenvolvimento sustentável do setor agroenergético com uso de tecnologias.

As linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Agroenergia Digital (PPGA Digital) são as seguintes: Linha de Pesquisa I – Sustentabilidade de arranjos produtivos e sistemas agroenergéticos; Linha de Pesquisa II – Bioprocessos para obtenção de biocombustíveis e Linha de Pesquisa III – Tecnologia e inovação em Agroenergia Digital.

O processo seletivo terá duas etapas, a primeira com a homologação da inscrição (pré-requisito). A segunda etapa (classificatória e eliminatória) terá prova oral, análise curricular, perfil profissional, análise e arguição do Projeto de Pesquisa.

As matrículas devem ocorrer entre os dias 19 a 23 de fevereiro de 2024. O início das aulas está previsto para o dia 4 de março do ano que vem.

O Programa de Pós-Graduação em Agroenergia Digital na modalidade Mestrado tem por objetivo a formação de profissionais capazes de produzir e difundir conhecimento científico, tecnológico nas áreas de sistemas produtivos de espécies vegetais bioenergéticas e, nos processos de obtenção de biocombustíveis, apoiados nas ferramentas tecnológicas digitais