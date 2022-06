Vida Urbana UFT está com inscrições abertas para minicursos de produção de cosméticos e de combate a incêndios Vagas são destinadas aos alunos dos cursos de química ambiental, engenharia de bioprocessos e biotecnologia e comunidade interessada

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), câmpus de Gurupi, localizado no sul do Estado, está com inscrições abertas para minicursos de combate a incêndios e produção de cosméticos. As vagas são destinadas aos alunos dos cursos de química Ambiental, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e comunidade interessada. As inscrições seguem abertas até o dia 28 d...