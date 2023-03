A Universidade Federal do Tocantins (UFT), Câmpus de Porto Nacional, região central do Estado, está com inscrições abertas para a seleção de candidatos ao curso de Mestrado em Letras, turma 2023/02. São ofertadas 62 vagas, das quais 30% para candidatos cotistas, distribuídas da seguinte forma: 13 vagas para cotas étnico-racial (pretos, pardos, quilombolas e indígenas); 6 para surdos; 2 vagas Programa Quali+técnico-administrativo da UFT e 41 vagas para ampla concorrência.

As inscrições e pedidos de atendimento especial seguem até as 23h59 do dia 27 de março e devem ser realizadas por meio do formulário online. A taxa de inscrição custa R$ 90. A isenção da taxa poderá ser solicitada até o dia 10 de março.

Áreas

Conforme o edital, o Programa de Pós-Graduação em Letras (PPG-Letras), é constituído de duas áreas de concentração e seis linhas de pesquisa. Área de concentração em estudos linguísticos: abordagens de análise linguística; linguística aplicada; texto, discurso e história; língua brasileira de sinais. Área de Concentração em estudos literários: literatura, história e imaginário; teoria, crítica e comparatismo.

Para a obtenção do título de mestre em letras, o estudante, após aprovado e regularmente matriculado no curso, deverá cumprir 24 créditos em disciplinas teóricas, seis créditos em atividades acadêmicas, oito créditos em seminários de orientação, ser aprovado no exame de qualificação da dissertação e no exame de defesa de dissertação de mestrado.

A prova de conhecimento específico terá duração de quatro horas e será eliminatória e classificatória, com peso quatro na nota final de seleção. Os candidatos surdos terão sessenta minutos adicionais para a realização da prova de conhecimento específico, com total de cinco horas de prova.

O curso de mestrado em letras tem duração de 24 meses, durante os quais deverão ser cumpridos todos os requisitos para a obtenção do título de mestre. O PPG-Letras funciona no Câmpus de Porto Nacional, local em que serão ministradas prioritariamente as aulas do mestrado.

Ainda conforme o edital, eventualmente, as aulas poderão ser ministradas também em outros câmpus, conforme lotação do docente responsável pela disciplina.

As aulas para os alunos surdos serão ministradas em Língua Brasileira de Sinais com tradução simultânea com intérprete.

Em todas as etapas do processo seletivo, será disponibilizado, para os candidatos surdos, um intérprete em Libras ou docente fluente em libras.

A divulgação do resultado final da seleção estará disponível a partir do dia 12 de junho, no site do programa: www.uft.edu.br/ppgletras.

As matrículas estão previstas para ocorrer entre 26 de junho e 3 de julho deste ano, via e-mail.