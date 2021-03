Vida Urbana UFT em Miracema inaugura centro esportivo, usina fotovoltaica e reforma moradia estudantil Usinas são construídas em todos os seis câmpus da instituição

Uma série de inaugurações ocorreu nesta semana na Universidade Federal do Tocantins (UFT) no Câmpus de Miracema. A unidade Cerrado passou a contar com o Centro de Iniciação ao Esporte, a Usina Fotovoltaica, além da reforma de prédios para Moradia Estudantil. Conforme a UFT, o centro esportivo possui área de 1.795,00 m² e é composto por salas destinadas a depósito, copa, ...