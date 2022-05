Vida Urbana UFT e UFNT abrem seleção com 785 vagas de graduação para quem fez o Enem entre 2015 e 2021 Inscrições devem ser feitas apenas via internet e seguem até o dia 8 de junho

A Universidade Federal do Tocantins lançou edital de Processo Seletivo Complementar (PSC), com 785 vagas para 42 cursos de graduação, distribuídas nos cinco câmpus da UFT e nos outros dois câmpus da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), de acordo com o quadro de vagas do edital. De acordo com a UFT, as oportunidades são exclusivas aos candidatos que te...