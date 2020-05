Vida Urbana UFT e Lacen firmam parceria para laboratórios em Araguaína, Gurupi e Palmas fazerem exames da Covid Laboratório do Estado visitará locais para verificar a possibilidade de certificação

Uma parceria entre a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) traçou estratégias para o combate à pandemia por meio da realização de exames diagnósticos da Covid-19, em uma parceria. A intenção é realizar mais testes e dar agilidade aos resultados em Palmas, Gurupi e especialmente em Araguaína, onde há mais c...