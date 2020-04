A Universidade Federal do Tocantins (UFT) doou máscaras tipo face shield para a Secretaria de Municipal de Saúde (Semus) recebeu nesta quarta-feira, 08. Os objetos protegem profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente no combate ao coronavírus (Covid-19).

O equipamento é uma produção de pesquisadores e professores dos cursos de arquitetura e urbanismo, ciência da computação e engenharia elétrica da universidade e servem para manter a segurança dos profissionais da área da saúde e evitar possíveis contaminações entre pacientes e as equipes.

Conforme os produtores, para produção das hastes que dão suporte a máscara foi utilizada uma impressora 3D. O material usado preso à haste é uma folha de acetato que vai proteger o rosto (olhos, nariz e a boca) contra partículas, sprays e respingos de fluídos corporais.

“Nós já desenvolvemos alguns trabalhos em conjunto com a Semus. As máscaras, que são protetores faciais, vão ser muito importantes para os profissionais que estão atuando na linha de frente e tendo contato direto com a população”, informou o reitor UFT, Luís Eduardo Bovolato.

Já para o secretário municipal da Saúde, Daniel Borini Zemuner, foi muito importante essa contribuição da UFT, pois esses EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) serão usados pelos trabalhadores que estão atuando diariamente no combate ao coronavírus (Covid-19). “A gente vê em vários países que o profissional da saúde é um dos grandes atingidos, isso se dá pelo fato de ele estar na linha de frente. Quanto mais a gente propiciar o cuidado desses servidores, mais eles vão poder continuar atendendo adequadamente as pessoas, pois essa proteção é fundamental para que eles continuem ali no dia a dia”, concluiu.