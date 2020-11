Vida Urbana UFT divulga edital para que estudantes concorram a chips com fornecimento mensal de pacote de dados Inscrições começam nesta segunda-feira, 9, e seguem até o dia 22 de novembro; Ação faz parte do Projeto Alunos Conectados MEC/RNP e oferta de 4.835 vagas

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), através das pró-reitorias de Assuntos Estudantis (Proest), de Graduação (Prograd) e de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq), anunciou na última sexta-feira, 6, o Edital nº 40/2020 do Projeto Alunos Conectados MEC/RNP, que oferta 4.835 vagas para que estudantes da graduação e pós-graduação com vulnerabilidade econômica sejam contemplados c...