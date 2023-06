Redação Jornal do Tocantins

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), está com inscrições abertas para 765 vagas, nesta segunda-feira,19, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) para ingressar no 2º semestre letivo de 2023.

De acordo com a UFT, são cerca de 41 cursos de graduação para os cinco câmpus da UFT, das cidades de Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional e dois para a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) em Araguaína e Tocantinópolis.

As inscrições seguem abertas até esta quinta-feira,22, e podem ser feitas no site do SISU.

Ainda segundo a UFT, o estudante que realizou o Enem em 2022 poderá utilizar a nota para ingressar no ensino superior.

Os resultados da chamada regular estão previstos para dia 27 de junho. O período para matrícula eletrônica dos primeiros chamados vai de 29 de junho a 4 de julho.

Para mais informações confira aqui o edital