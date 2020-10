Vida Urbana UFT delibera em Consuni sobre retorno das aulas de 2020/1 nesta quinta-feira Durante todas a semana atividades de replanejamento para o primeiro semestre de 2020 são realizadas pelo corpo acadêmico

Acontece nesta quinta-feira, 8, a deliberação do Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) sobre o retorno das atividades de ensino do primeiro semestre de 2020, que estão suspensas devido à pandemia da Covid-19. As ações de Replanejamento das Atividades do Período Letivo já começaram na última terça-feira, 6, com o objetivo da r...