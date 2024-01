A Universidade Federal do Tocantins (UFT) lançou edital com 69 vagas para o mestrado em Letras, em Porto Nacional, para a turma 2024/2.

São ofertadas 21 vagas para cotas étnico-raciais (pretos e pardos, quilombolas, indígenas) e para surdos, e ainda 48 vagas para ampla concorrência.

De acordo com o edital, as inscrições começam no dia 26 de fevereiro e vão até as 23h59 do dia 26 de março, por meio do e-mail mestradoletras2024@gmail.com.

Poderão se inscrever candidatos com curso de graduação em qualquer área de conhecimento, desde que desenvolvam um projeto de pesquisa nas áreas de Linguística ou Literatura.

As etapas de seleção terão prova de conhecimento específico, eliminatória e classificatória, com peso quatro; avaliação do projeto, eliminatória e classificatória, com peso três; entrevista, eliminatória e classificatória, com peso dois; análise de Currículo Lattes, apenas classificatória, com peso um e prova de língua estrangeira, para verificar a proficiência, sem peso na nota da seleção.

Áreas

O programa de pós-graduação é constituído de duas áreas: Área de Concentração em Estudos Linguísticos e a Área de Concentração em Estudos Literários, com linhas de pesquisas em abordagens de análise linguística, linguística aplicada, texto, discurso e história, língua brasileira de sinais, literatura, história e imaginário e teoria, crítica e comparatismo.

A prova de conhecimento específico está prevista para ocorrer no dia 6 de maio, no horário das 14h às 18h para candidatos ouvintes, e das 14h às 19h para candidatos surdos.

O Programa de Pós-Graduação em Letras (PPG-Letras), funciona no câmpus de Porto Nacional, local em que serão ministradas prioritariamente as aulas do mestrado.

Ainda conforme o edital, eventualmente, as aulas poderão ser ministradas também em outros câmpus, conforme lotação do docente responsável pela disciplina.

As aulas para os alunos surdos serão ministradas em Língua Brasileira de Sinais ou com tradução simultânea com intérprete.