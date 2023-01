Vida Urbana UFT cadastra voluntários para ajuda humanitária ao povo Yanomami Universidades da Amazônia convidam a comunidade acadêmica, formada por técnicos, professores e universitários, para ajudar os indígenas da região

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) juntamente com as universidades da Amazônia convidam a comunidade acadêmica, formada por técnicos, professores e universitários, para ajudar ao povo Yanomami. De acordo com a publicação desta quarta-feira, 25, a UFT ressalta que o objetivo é formar uma equipe multidisciplinar entre as instituições da região para o atendi...