Vida Urbana UFT abre processo seletivo para mestrado em Ciências Florestais e Ambientais Inscrições para as 10 vagas da seleção abrirão entre 13 e 17 de junho

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais (PGCFA) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu seleção de 10 alunos para ingresso no Mestrado Acadêmico em Ciências Florestais e Ambientais. As inscrições estarão abertas entre os dias 13 e 17 de junho. De acordo com a UFT, O PGCFA tem como área de concentração Ciências Florestais e Ambi...