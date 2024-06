Vida Urbana UFT abre processo seletivo com 577 vagas para ingresso com nota do Enem Inscrições começam nesta terça-feira (18) e devem ser realizadas pela internet. Vagas estão distribuídas em 29 cursos, dos cinco campi

As inscrições para o seletivo da Universidade Federal do Tocantins (UFT), o PSEnem que visa selecionar 577 candidatos, distribuídos em 29 cursos, dos cinco Câmpus da UFT, por meio das notas do Enem começam nesta terça-feira (18). Confira o edital. Segundo a UFT, os interessados têm até o dia 24 de junho para se inscrever, pela internet. A previsão de entrada é no s...