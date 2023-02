A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu edital para processo seletivo por nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), o PSEnem. Os candidatos que desejarem insgressar em um dos cursos da UFT por meio do PSEnem podem se inscrever para umas das 1.238 vagas disponíveis para cursos presenciais, com início das aulas para o primeiro semestre deste ano. As inscrições começam no próximo dia 14 e vão até o dia 23 de fevereiro e são gratuitas.

As vagas serão distribuídas em 49 cursos de graduação nas cidades que a UFT e a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) possuem câmpus, tais como: Palmas; Araguaína; Gurupi; Porto Nacional; Arraias, Miracema e Tocantinópolis.

As inscrições devem ser feitas por meio do Sistema de Ingresso na Graduação (SIGRAD).

De acordo com o edital de abertura, a seleção é destinada exclusivamente aos candidatos que tenham participado de pelo menos uma das edições do Enem entre os anos de 2013 e 2022. O edital ainda determina que caso o candidato tenha feito mais de uma vez as provas entre os anos informados, deverá escolher usar apenas as notas de uma das edições do Enem. O início das aulas está previsto para o mês de março.