A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou nesta terça-feira, 11, o período que os candidatos que iriam fazer o Vestibular 2020/2 podem solicitar a restituição do valor pago na inscrição. O pedido de devolução começa nesta quarta-feira,12, e segue até o dia 24 de agosto. O certame teve que ser cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo a UFT, a Coordenação Permanente de Seleção (Copese) e a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (Proad) prepararam um formulário online no qual o candidato inscrito e que pagou a taxa para fazer o processo seletivo, deverá informar seus dados pessoais (para conferência no Sistema de Inscrição) e também um número de conta bancária para a devolução do valor pago. O formulário estará ativo a partir das 8 horas desta quarta-feira.

A instituição federal diz que “Copese e Proad preveem, com base no tempo para conferência individual de todos os dados fornecidos, que até dia 05 de outubro de 2020 todas as 6.910 inscrições pagas tenham sido devolvidas. O valor arrecadado com as inscrições chegou a R$ 829,2 mil. A Copese orienta que o candidato, ao preencher o formulário, fique atento aos dados inseridos e, principalmente, os relacionados às informações bancárias; estas devem ser precisas para que a devolução do dinheiro seja efetivada a contento.”

Outras informações podem ser obtidas no site da Copese ou pelo e-mail copese@uft.edu.br.