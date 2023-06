A Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com inscrições abertas para a primeira turma do curso de especialização lato sensu em Estudos Latino-Americanos e Territorialidades, oferecido de forma totalmente gratuita. As inscrições seguem até o dia 30 de junho. Confira aqui o edital.

De acordo com a UFT, são disponibilizadas 40 vagas para esta primeira turma, e o processo seletivo será feito por meio de análise de currículo e carta de intenção redigida pelos candidatos.

A carga horária total é de 360 horas, e inclui prazo para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na forma de artigo científico.

A especialização será realizada na modalidade presencial, no Câmpus de Palmas. As aulas ocorrerão aos sábados, de manhã e à tarde, no período de agosto de 2023 a dezembro de 2024.

Ainda conforme a UFT, o curso, que teve sua criação aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) na reunião ordinária do dia 23 de maio, é uma iniciativa de professoras e professores do Grupo de Estudos Globais e América Latina (Gegal), do Grupo de Pesquisa Mulheres na Arquitetura e no Urbanismo (GPMau), do Projeto de Extensão Direito e Gênero, e do Observatório Governança e Desenvolvimento Regional da UFT.

À frente da coordenação estão a professora Fabiana Scoleso, como titular, e a professora Patrícia Orfila, como coordenadora adjunta.