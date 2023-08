A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu na quinta-feira, 24, o edital para o cargo de professor substituto. São ofertadas 31 vagas, sendo 24 vagas e 7 para preencher cadastro reserva. Dentre as oportunidades, 6 delas são reservadas para candidatos negros e duas para pessoas com deficiência.

O período de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade e a taxa custa R$120. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da Copese.

Podem se inscrever às vagas candidatos com titulação de doutor, mestre, graduado com especialização e graduado, de acordo com as especificações estabelecidas no edital. Os salários variam de R$ R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02.

As vagas estão distribuídas nas cidades de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

O processo seletivo se dará em uma única etapa, com as seguintes fases: entrevista e análise de currículo, prova didática e avaliação de títulos.

As atividades referentes ao cargo incluem a docência de nível superior e em caráter facultativo a participação em atividades de pesquisa e extensão na UFT.

Para quem possui titulação de doutor, a inscrição será realizada de 29 a 31 de agosto. Depois, o prazo é aberto para mestres (04/09/2023 e 05/09/2023), especialistas (11/09/2023 e 12/09/2023 ) e graduados (14/09/2023 e 15/09/2023).

O resultado final de todo o processo está previsto para ser divulgado no dia 20 de outubro de 2023, no site da UFT.