O Centro de Estudos Continuados em Letras, Linguística e Artes (CECLLA) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu inscrições para a seleção pública simplificada de novos alunos para 200 vagas no curso de inglês gratuito. As inscrições seguem até 13 de agosto e devem ser feitas por meio da Plataforma de Processos Seletivos da UFT.

Conforme o edital, as vagas são voltadas a estudantes ingressantes nos cursos de graduação da UFT e alunos de outras instituições públicas de ensino médio do Tocantins, para participar de atividades voltadas à aprendizagem de idiomas na UFT e prepará-los para oportunidades internacionais.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

· 40 vagas para turmas presenciais no Câmpus da UFT em Arraias;

· 40 vagas para turmas presenciais no Câmpus da UFT em Miracema;

· 120 vagas para turmas presenciais no Câmpus da UFT em Palmas.

Poderão concorrer à seleção todos aos candidatos que atenderem os seguintes requisitos: estiver regularmente matriculado, no semestre vigente, em algum curso de graduação da UFT ou em instituições de ensino médio público do Tocantins; ter idade mínima de 16 anos completos na data de início do curso; efetuar a inscrição no período previsto e apresentar toda a documentação exigida pelo edital.

Ainda segundo o documento, a divulgação das inscrições homologadas está prevista para o dia 16 de agosto e a data provável para o início das aulas é 23 de agosto de 2023.