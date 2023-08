Alunos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) que desejam mudar de curso e estudantes de outras instituições que querem entrar na UFT podem participar do processo seletivo extravestibular que oferece 1.302 vagas para mais de 40 cursos oferecidos pela instituição

As inscrições começam na próxima terça-feira, 22, e seguem até o dia 7 de setembro. Veja aqui o edital da seleção para transferência interna e externa, reingresso e ingresso para portador de diploma divulgado pela Comissão de Processos Seletivos (Copese).

A inscrição para o processo seletivo custa R$ 120 e deve ser feita exclusivamente pela internet. Entre os cursos ofertados estão medicina, medicina veterinária, enfermagem, nutrição, direito, engenharia elétrica, serviço social, letras, psicologia e arquitetura e urbanismo.

A prova será aplicada no dia 1º de outubro deste ano nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Arraias com 25 questões objetivas. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 31 de outubro e a primeira chamada dos alunos selecionados no dia 1ª de novembro. As aulas devem começar no 1º semestre de 2024.