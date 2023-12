A Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi contratada para realizar os concursos da Secretaria Municipal de Saúde e do quadro geral da Prefeitura de Palmas. A contratação se deu com dispensa de licitação, conforme publicações feitas no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (14).

De acordo com a prefeitura, a UFT será responsável por organizar e executar o concurso de provas objetivas, com o objetivo de selecionar novos servidores para provimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

Caberá a instituição empregar os recursos materiais e humanos, além de elaborar editais e provas, fazer as correções e executar a logística necessária para a execução dos serviços.

O município pagará R$ 3.058.911,25 (três milhões, cinquenta e oito mil) para que a UFT organize o concurso do quadro geral e R$ 3.945.193,55 para o concurso da Secretaria da Saúde.

No Instagram, a prefeita Cinthia Ribeiro falou sobre os concursos. "Para aqueles que querem e pretendem ser servidores da Prefeitura de Palmas, outra notícia boa. Foi contratada a Universidade Federal do Tocantins para realizar o nosso concurso, do quadro geral e também da saúde. Comece a estudar para fazer parte desse time de sucesso".