Vida Urbana UFRJ desenvolve teste de baixo custo para detecção de Covid-19 Segundo desenvolvedores, eficácia é de 100% se comparada ao teste PCR

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveram um teste rápido e de baixo custo que detecta a presença do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, no organismo por meio de amostras de saliva e secreção nasal. O resultado sai em menos de uma hora e custa R$ 30. O Lamp-COVID-19, que foi desenvolvido por cientistas do Instituto de Bioquímica Médica...