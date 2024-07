Vida Urbana UFNT tem processo seletivo aberto para professor substituto com salários de até R$6 mil As oportunidade são nas áreas de medicina, zootecnia, licenciatura em ciências sociais, educação física, geografia, física, matemática, pedagogia, química e tecnologia em logística

A Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) está com inscrições abertas para processo seletivo com vagas imediatas e cadastro reserva, para o cargo de Professor Substituto. Os salários podem chegar até R$ 6 mil dependendo do nível de titulação do candidato. As oportunidades são nas áreas de medicina, zootecnia, licenciatura em ciências sociais, educação física,...