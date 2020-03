Vida Urbana UAB: Prorrogado o prazo para inscrições no processo seletivo de coordenadores dos polos O prazo encerra no dia 10 de abril e as inscrições são feitas exclusivamente pela internet

O prazo para inscrição na seleção para coordenador em um dos 16 polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi prorrogado para o próximo dia 10 de abril. Os interessados em participar do processo seletivo devem efetuar a inscrição, exclusivamente pelo email seletivopolouab2020@seduc.to.gov.br, mediante preenchimento do formulário de inscrição e envio dos documentos e...