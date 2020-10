Vida Urbana Turistas de Araguaína são presos em Fernando de Noronha suspeitos de falsificação de exames da Covid Dois homens e duas mulheres teriam apresentados exames com data falsa e se recusaram a coletar novas amostras no arquipélago, o que despertou a suspeita da Vigilância em Saúde; Justiça de Pernambuco atendeu ao pedido do Ministério Público para prisão dos turistas

Quatro turistas que teriam saído em um avião de pequeno porte de Araguaína, Norte do Estado, com destino ao arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foram presos na noite da última quinta-feira, 29, por suspeita de falsificação em exame que identifica o novo coronavírus no organismo, causador da Covid-19. De acordo com informações do Site Oficial do Arq...