Vida Urbana Troca de tiros com a PM deixa dois suspeitos de planejar assalto a bancos mortos Ação ocorreu na zona rural do município por volta das 5 horas deste domingo, 14

Por volta das 5 horas da manhã deste domingo, 14, equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC) e de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia Militar (PM) conseguiram interceptar um grupo que estaria planejando assaltar agência bancárias na região de Lagoa da Confusão. Após receberem informações da possibilidade do crime na cidade, as equipes se pos...