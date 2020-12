Vida Urbana Troca de comando no 22º Batalhão de Infantaria do Exército no Tocantins Na solenidade realizada nesta quarta-feira, 16, o Coronel Carlos Gabriel Brusch Nascimento passou o comando da tropa ao Tenente-Coronel Adenir Fernandes Nogueira

Na manhã desta quarta-feira, 16, em Palmas, o comando do 22º Batalhão de Infantaria do Exército (Batalhão Tocantins) mudou. O Coronel Carlos Gabriel Brusch Nascimento passou a função para o Tenente-Coronel Adenir Fernandes Nogueira. A solenidade ocorreu na sede do 22º Batalhão de Infantaria (22º BI) e foi presidida pelo General-de-Brigada Marcus Alexandre Fernan...