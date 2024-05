Vida Urbana Trio encapuzado invade casa e mata homem a tiros e facada, diz polícia Crime aconteceu na madrugada deste sábado (18) no setor Parque Bom Viver, em Araguaína

Três homens encapuzados são suspeitos de invadir uma casa para matar um homem identificado como Paulo Pereira Alves, 33 anos. O crime aconteceu no setor Parque Bom Viver, na madrugada deste sábado (18), em Araguaína, norte do estado. As informações são da Polícia Militar (PM). Familiares da vítima informaram à polícia que dois homens estavam armados com armas de fog...