Trio é preso suspeito de invadir canteiro de obras para furtar materiais de construção em Araguaína

A Polícia Militar prendeu três pessoas suspeitas de invadir canteiro de obras para furtar materiais de construção e equipamentos em Araguaína, Norte do Estado. O caso ocorreu na noite deste domingo, 18, no setor Cimba e com os detidos foram encontrados materiais furtados e armas. Conforme a PM, os presos são um homem de 29 anos e outros de 28, além de uma mu...